Kate a Wimbledon per la finale con la figlia Charlotte

La principessa all'All England Club in abito lungo ciclamino

Ad assistere alla finale maschile del torneo di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic è arrivata all’All England Club la principessa Kate Middleton. Vestita con un abito lungo, color viola ciclamino, con un fiocco coi colori di Wimbledon appuntato al petto, la principessa è accompagnata dalla figlia Charlotte, con la quale seguirà dal Royal Box l’epilogo dei Championships, edizione 137.