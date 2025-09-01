Sfoglia il giornale

Pugilato, Khelif fa ricorso al Tas contro il gender test

L'olimpionica contesta la World Boxing Association

Di Redazione |

Imane Khelif fa ricorso al Tas contro l’introduzione di test genetici da parte della World Boxing Association per partecipare alle competizioni internazionali. Lo ha annunciato il tribunale arbitrale dello Sport di Losanna. La nuova federazione mondiale del pugilato ha introdotto il test che impedisce all’olimpionica di Parigi 2024, atleta interesex, di partecipare ai Mondiali. La data dell’udienza non e’ stata ancora fissata.

