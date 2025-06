Kick boxing: magico tris tricolore della nissena Stefania Salvo con una dedica speciale

Sport

Terzo titolo italiano per la campionessa siciliana che da sette anni vive e si allena a Catania, nel ricordo del suo compagno e maestro Piero Maugeri scomparso prematuramente lo scorso aprile

Una vittoria con una dedica speciale. Stefania Salvo, 32 anni, originaria di Montedoro, ma da sette anni vive e si allena a Catania, si è laureata per la terza volta campionessa italiana di kick boxing e dopo aver vinto in carriera anche due titoli mondiali, ha dedicato questo ennesimo trionfo sportivo al suo compagno e allenatore, l’indimenticabile maestro Piero Maugeri scomparso prematuramente lo scorso aprile a soli 47 anni.

Stefania Salvo sul podio tricolore con uno striscione che ricorda il suo compagno e maestro Piero Maugeri

“Sono stata presente a questo campionato nazionale – ci dice commossa Stefania Salvo – perché è mio dovere onorare la memoria di Piero, onorare i suoi insegnamenti, la sua passione e la sua scuola, che io sto portando avanti, in quanto, grazie a lui sono diventata maestra di kick boxing e sto avviando a questi disciplina tanti giovani”.

Stefania Salvo (a sinistra) in azione

A Napoli Stefania Salvo per i colori del Team Bushjdò Catania creato dal maestro Piero Maugeri, con la conquista del titolo tricolore nella categoria 50 kg, si è assicurata l’ennesima convocazione in nazionale in vista dei prossimi campionati del Mondo dove spera di centrare un magico tris iridato.

Stefania Salvo atleta e allenatrice del Team Bushidò di Catania, pronta a tornare sul ring anche nella boxe

“Oltre che ai tornei di kick boxing – aggiunge Stefania Salvo – sono tornata sul ring anche nella boxe e con il maestro Aroldo Donini della Boxe Team Catania Ring, che è stato l’allenatore di Piero, sto preparando l’esordio che dovrebbe avvenire molto presto. Intanto mi sto allenando al PalaNitta con il maestro Aroldo Donini e l’altro maestro Antonino Maccarrone e sempre nel ricordo di Piero che è stato e ancora oggi è il fulcro della mia passione e della mia determinazione. Tutto questo grazie a Piero che in tutti questi anni era riuscito a trasmettermi la capacità di affrontare tutte le sfide con calma e maturità: ingredienti importanti per migliorarti”.

