Kick boxing: Piero Maugeri e la sua atleta iridata Stefania Salvo campioni del mondo

Primati

Ancora un volta il campione etneo ha dato dimostrazione del duro lavoro e dell’impegno marziale, fondamenta della sua scuola

I nostri Campioni, il M° Piero Maugeri e la sua atleta Stefania Salvo, hanno preso parte al prestigioso Unified World Championships WTKA a Marina di Carrara (MS) presso il CarraraFiere, portando a casa un risultato eccezionale. Come previsto, hanno preso parte al Mondiale circa 2000 atleti di alto valore venuti da ogni parte del Mondo a rappresentare la propria Nazione con un unico scopo, quello di vincere, dando vita ad un’ardua competizione che mette a dura prova l’atleta sia dal punto di vista fisico che psicologico. Ancora un volta il campione etneo dà dimostrazione che il duro lavoro e l’impegno marziale, fondamenta della sua scuola, sono gli ingredienti basilari per migliorare sempre di più, trasmettendo questa filosofia anche al suo Team, confermando il suo prestigio negli sport da combattimento, superando il risultato ottenuto nell’anno precedente sia come atleta, portando a casa due ori, sia come Maestro, affinando sempre di più la preparazione della sua atleta permettendole di piazzarsi al primo posto in più specialità.

«Un altro importante traguardo è stato raggiunto – dice Maugeri – Sono soddisfatto e orgoglioso del risultato ottenuto soprattutto perché non appena ritornato a casa dal mondiale precedente, ho iniziato sin da subito la nuova preparazione ancora più motivato, puntando a superare il risultato ottenuto nel 2023. Come ho fatto costantemente nella mia carriera sportiva, ho sempre cercato di migliorare le mie prestazioni affinando i miei metodi di allenamento, l’alimentazione, lo stile di vita, il focus, un mix essenziale di elementi che deve avere qualsiasi atleta che punta ad alti livelli. Voglio, inoltre, menzionare la determinazione di una persona speciale, la mia atleta Stefania, che nonostante i suoi due gravi infortuni una sub lussazione al collo del piede destro e la cartilagine spezzata dell’alluce del piede sinistro, non ha mollato assolutamente dando prova di una resilienza che solo una guerriera può avere. Sono stati duri mesi di condizionamento psico-fisico accentuati dalla pressione di una competizione di così alto livello. Ed oggi, insieme a me, è sul tetto del Mondo per la seconda volta consecutiva confermando il suo valore».