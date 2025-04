Kick boxing: tre campioni siciliani in azzurro agli Europei Iska di Malta

Sport

In gara dal 9 prossimo il terzetto composto dai due aretusei Mattia Ribera, Irene Leonardi e dall'etneo Alberto Calabrese, convocati dal d.t. azzurro, il maestro aretuseo Gianmaria Leonardi

Il buon momento degli sport di combattimento in Sicilia è destinato a continuare a lungo. Dalla boxe alla kick boxing arrivano risultati importanti che premiano il lavoro delle società, dei tecnici e l’impegno degli atleti.

C’è così grande attesa in vista dei campionati Europei di kick boxing Iska in programma dal 9 al 12 prossimi a Malta, dove a guidare la Nazionale italiana di Fight1c sarà ancora una volta il maestro siracusano Gianmaria Leonardi della Siracusa Boxing Team.

Mattia Ribera, il maestro Gianmaria Leonardi, Irene Leonardi e Alberto Calabrese

Per il maestro Gianmaria Leonardi una conferma (riveste questa carica di d.t. azzurro da oltre 10 anni) e per questa importante manifestazione internazionale che vedrà gli atleti cimentarsi nella specialità K1 tecnica, l’allenatore siracusano ha convocato tre talenti siciliani.

Il maestro Gianmaria Leonardi con la figlia Irene campionessa italiana k1 tecnica

Apre la lista la figlia del maestro Gianmaria Leonardi, a Irene Leonardi (Siracusa Boxing Mma), campionessa italiana k1 tecnica e bronzo agli italiani di boxe; l’altro aretuseo Mattia Ribera allievo (Leonida’s Academy Lentini), campione italiano k1 tecnica e campione mondiale k1 tecnica e allievo del maestro Francesco Loritto e l’etneo Alberto Calabrese (Team Calabrese), campione italiano k1 tecnica e argento Mondiale k1 tecnica e allievo del maestro Dario Calabrese.

A destra il maestro Francesco Loritto (Leonida’s Academy Lentini) a bordo ring durante un match

Un terzetto di talenti in grado di ben figurare e portare in alto i colori azzurri.

Il maestro Dario Calabrese

