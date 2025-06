Kimi Antonelli teso ma sorridente, “scelto traccia sul rispetto”

agenzia

A fine prova scherza, "meglio 100 o podio in Austria? Entrambi"

BOLOGNA, 18 GIU – “Meglio 100 alla maturità o il podio in Austria? Tutti e due”. Esce sorridente, intorno alle 13, Andrea Kimi Antonelli dall’istituto superiore Salvemini di Casalecchio di Reno, dove ha sostenuto la prova di italiano della maturità. “Ho fatto del mio meglio, adesso aspettiamo i risultati”, aggiunge il campione di F1, che ha scelto la traccia di riflessione sul tema del “rispetto”, tratta da un testo del giornalista di Avvenire, Riccardo Maccioni. “Ero abbastanza teso per oggi”, ammette il campione di Formula 1 della Mercedes, reduce dalla vittoria in Canada. “Il tempo per prepararmi non è stato tantissimo”, ammette davanti al capannello di cronisti che lo aspettava all’uscita di scuola, ma ora si sente “molto più rilassato” per la seconda prova di inglese di domani e anche per l’orale, che sosterrà prima del Gp dell’Austria. Sta “cercando di studiare facendo più collegamenti possibile” tra le diverse materie, in modo da supplire alle assenze fatte in classe. Per lui, infatti, non è stato facile frequentare la quinta superiore con gli impegni in Formula 1. A preoccuparlo maggiormente è matematica, che dovrà affrontare all’orale, e per la quale ha chiesto aiuto agli amici e ai compagni di classe, che anche ieri sera erano a casa sua. “Abbiamo ripassato un po’, siamo stati insieme e abbiamo festeggiato per la vittoria della Virtus in campionato – racconta Kimi – e poi abbiamo cantato ‘Notte prima degli esami'” come tantissimi studenti in tutta Italia. “Speriamo di fare un bel weekend in Austria, così dopo potremo festeggiare il Canada, l’Austria e la maturità”. Un ringraziamento speciale, Kimi lo riserva ai prof del Salvemini e ai suoi compagni. Ad aspettarlo anche diversi fan, tra cui una ragazzina di Treviso che gli ha fatto autografare un cappellino.

