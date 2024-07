Kitzbuhel, Berrettini batte Kotov e va agli ottavi

agenzia

Sesta vittoria consecutiva del romano sulla terra rossa

ROMA, 23 LUG – Nel primo turno del torneo Atp 250 di Kitzbuhel Matteo Berrettini, fresco vincitore a Gstaad, ha battuto in due set entrambi terminati al tiebreak, in poco più di due ore e un quarto di partita, il russo Pavel Kotov, n.62 del ranking, che ha mancato un set-point nel tie-break del primo parziale. Per il tennista romano è la sesta vittoria consecutiva sulla terra rossa ed il sesto tiebreak portato a casa sui sei giocati nell’ultima settimana.

