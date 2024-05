Kjaer lascia il Milan, ‘tante emozioni ma è il momento giusto’

agenzia

Sabato la partita d'addio, come per Giroud e Stefano Pioli

MILANO, 21 MAG – “Provo tante emozioni, positive e negative. È da un paio di mesi che avevo la sensazione che era giusto finire ora, e poi ci sarà una nuova avventura”: il difensore del Milan Simon Kjaer lascia il club rossonero e lo conferma in un’intervista a Milan Tv in cui racconta di aver capito che era il momento giusto per lasciare. “Nel mio percorso di questi quattro anni sono arrivato ad un buon punto. Ma potevo ovviamente anche dare di più, per aiutare ancora di più. È il momento giusto”, ammette. Ora la partita d’addio sabato sera contro la Salernitana a San Siro che sarà anche quella del saluto di Giroud e di Stefano Pioli, destinato a lasciare la panchina rossonera.

