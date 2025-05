Klopp alla Roma? Il suo agente smentisce: «Un’assurdità». Ma per i bookmakers è (quasi) fatta

calcio

Il tecnico ex Liverpool

«Una totale assurdità. Sta diventando noioso dover commentare continuamente queste voci». Lo ha detto alla Bild l’agente di Jurgen Klopp, Marc Kosicke smentendo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su un presunto accordo tra l’ex tecnico del Liverpool e la Roma. Da gennaio Klopp ricopre l’incarico di “Global Head of Soccer” presso la Red Bull, con il compito di dirigere la rete calcistica dell’azienda, che comprende in totale sei club. «Jurgen è molto soddisfatto del suo nuovo lavoro», ha detto recentemente Kosicke.Un accordo tra il tecnico ex Liverpool e la Roma è stato ipotizzato dal quotidiano La Stampa. «Jurgen Klopp ha detto sì alla Roma» ha titolato il giornale torinese. L’ex tecnico di Borussia Dortmund e Liverpool – stando all’indiscrezione del quotidiano torinese – avrebbe accettato la proposta messa sul piatto dalla Roma. In parola con un’altra squadra che avrebbe dovuto cambiare proprietà (ma della quale non viene rivelato il nome), Klopp sarebbe poi ritornato sui suoi passi aprendo in maniera convinta all’ipotesi giallorossa. Il video diffuso dai Friedkin, proprietari della società giallorossa, era stato interpretato come un primo indizio. A stretto giro di posta, è arrivata anche la risposta dei bookmakers. L’indiscrezione di ‘La Stampa”, però, aggiunge nuove tessere al puzzle. Come si legge, il sempre più vicino arrivo di Klopp sulla panchina della Roma aprirebbe le porte ad un mercato elettrico con sei rinforzi. Tre titolari e tre riserve più due Primavera da valutare in ritiro. Ruoli: un difensore centrale titolare che gioca nel campionato austriaco (impossibile sapere ora chi è), un esterno destro titolare sempre straniero, una prima punta (piace – e molto – Lucca dell’Udinese) e un difensore centrale come rincalzo (favorito Leoni del Parma) e un mediano sempre come riserva (piace molto Prati del Cagliari ma è favorito il Torino), altrimenti Atta dell’Udinese trattenendo l’ottimo Pisilli. Ciliegina: il baby Palestra dell’Atalanta, jolly difensivo, che la Dea, però, non vuole vendere. Almeno ora.

