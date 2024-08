Kompany debutta in Bundesliga ‘emozionato, non nervoso’

agenzia

Il tecnico del Bayern "comunque sarà una grande sfida"

ROMA, 24 AGO – Il peso dell’incarico affidatogli non è da poco, ma il nuovo allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha negato di essere nervoso alla vigilia del suo debutto in Bundesliga, a Wolfsburg. Il 38enne belga è stata la scelta a sorpresa della dirigenza del club bavarese, che ha puntato su di lui per voltare pagina dopo la prima stagione in 11 anni chiusa senza trofei, ha ammesso però di essere “emozionato, dato che per me si tratta di una grande sfida”. “Penso che serviranno circa 90 punti per conquistare il titolo, quindi abbiamo bisogno di cominciare bene e della massima prestazione da parte di tutti – ha previsto Kompany -. Ci siamo preparati bene con la squadra e lo staff, ora tocca ai giocatori che giocheranno domani”. Tra i titolari col Wolfsburg potrebbero esserci Michael Olise e Joao Palhinha, arrivati ;;rispettivamente dal Crystal Palace e dal Fulham, ma il tecnico non ha voluto dare anticipazioni: “Ci sono buone probabilità che giocheranno molto questa stagione, ma terrò i miei segreti fino a domani”.

