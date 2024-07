Koopmeiners è il sogno Juve, Adeyemi nel mirino

agenzia

Operazione fattibile per l'atalantino, rincorsa a punta Borussia

ROMA, 23 LUG – La Juventus è una delle squadre più attive nel calciomercato, sia in entrata sia in uscita, per aprire un nuovo ciclo. Le prime operazioni sono state fatte a centrocampo, che aspetta però il colpo: Teun Koopmeiners. Gli esperti Sisal sono fiduciosi che Giuntoli riesca ad accontentare Thiago Motta, un’ipotesi che si gioca a 1,40. Facendo un salto in difesa, Joao Cancelo potrebbe tornare a Torino a distanza di 5 anni, scenario offerto a 2,50, mentre in attacco, in attesa di definire il futuro di Matias Soulé, Federico Chiesa potrebbe ricominciare altrove, in quota a 1,44. Tanti i nomi in ballo per prendere il posto dell’ex viola:: da Jadon Sancho, dato a 1,85, a Stephan El-Shaarawy, a 5,00, fino a una delle rivelazioni di Euro 2024, Nico Williams, che si gioca a 7,50. Uno dei preferiti in casa Juve è Karim Adeyemi del Borussia, che in quota a 3,50 per lasciare Dortmund per Torino.

