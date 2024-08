Koopmeiners ‘lunga attesa, ora felice alla Juve’

agenzia

Il centrocampista, è la squadra migliore in serie A

TORINO, 28 AGO – “Sono molto felice di essere qui, finalmente: è stata una lunga attesa, adesso dobbiamo lavorare per vincere tutti insieme”: così Teun Koopmeiners si è presentato alla Juventus. “E’ la squadra migliore della Serie A, siamo in testa alla classifica e ho visto le partite della squadra, è stato un buon inizio – aggiunge ai canali ufficiali – e ho parlato con Thiago Motta: vogliamo fare bene in attacco e in difesa, vogliamo segnare per i nostri tifosi”. E sulle sue caratteristiche: “Mi piace fare gol e fare assist, ma anche aiutare in fase difensiva – dice il centrocampista olandese prelevato dall’Atalanta – e ho scelto il numero 8 perché è speciale per me: l’ho avuto anche nelle giovanili e all’Az Alkmaar”.

