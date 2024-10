Korda operato al gomito ‘non vedo l’ora di tornare’

agenzia

Per lo statunitense stagione finita

ROMA, 12 OTT – “Volevo darvi un aggiornamento. Ho avuto dei problemi al gomito e io e il mio team abbiamo deciso che operarsi fosse la soluzione migliore. E’ andato tutto bene e non vedo l’ora di tornare in campo il prima possibile. Grazie a tutti per il sostegno!”. Si chiude così il 2024 di Sebastian Korda. L’americano n.19 del mondo, vincitore quest’anno a Washington in finale contro Flavio Cobolli, assente dai campi dagli US Open, ha scelto i suoi canali social per dare notizia dell’operazione al gomito cui si è sottoposto che lo costringerà a chiudere anzitempo la sua stagione. Per il giovane americano figlio d’arte quello al gomito è il terzo infortunio di un certo peso dopo quelli accusati nel 2023 al polso e alla caviglia. Dopo una stagione in cui era riuscito a raggiungere la finale a s’Hertogenbosch e le semifinali a Toronto, Adelaide e al Queen’s, l’americano era riuscito a scalare posizioni arrivando a pochi passi dalla top10. Ora, complice quest’ultimo stop, vedrà sbriciolarsi il suo ranking e nel 2025 sarà chiamato a recuperare il terreno perso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA