Kyrgios infortunato, “ma provo a essere agli AusOpen”

agenzia

Distrazione addominale, 'spero di recuperare in tempo'

ROMA, 08 GEN – E’ in forse la partecipazione di Nick Kyrgios, il grande ‘avversario’ di Jannik Sinner, agli Australian Open, lo Slam che apre l’anno solare del tennis mondiale. L’australiano ha fatto sapere tramite i suoi social di aver riportato “una distrazione addominale di primo grado”, rilevata dagli ultrasuoni. “Ora riposero’ – scrive Kyrgios, che ha gia’ dovuto rinunciare al match contro Djokovic a Brisbane – e farò di tutto per essere a posto per gli Aus Open”. Il direttore del torneo, Craig Tiley, si e’ detto certo che l’australiano, che non gioca un torneo del circuito magiore da due anni, sara’ in campo a Melbourne. Kyrgios, noto per le sue intemperanze verbali dentro e fuori dal campo, é da tempo fermo per una serie di infortuni. In diverse occasioni, ha attaccato duramente e direttamente Sinner per la vicenda doping che riguarda il numero 1 del mondo.

