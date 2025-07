La cessione dell’Acireale Calcio, il presidente Di Mauro rimanda al mittente l’offerta di Antonini: «Proposta inaccettabile»

SERIE D

Il club granata si è iscritto al campionato, adesso di attende il parere della Covisoc

L’Acireale si è iscritto al campionato di Serie D. Lo ha confermato il presidente granata, l’imprenditore Giovanni Di Mauro nelle scorse ore. Adesso si attende il parere della Covisod che entro mercoledì 16 luglio si pronuncerà sull’ammissione dopo aver visionato l’intera documentazione.

Rintracciato dal nostro giornale nel tardo pomeriggio, il patron granata ha rimandato al mittente l’offerta di acquisto del presidente del Trapani, Valerio Antonini: “Oggi non ho sentito nessuno, ritengo l’ultima proposta ricevuta non accettabile. Siamo davvero molto distanti in questo senso”.

Di Mauro ha anche chiarito: “Non c’è rancore alcuno con Antonini, per carità, ma non ci sono novità in questo senso. Io, francamente, non so se questo affare andrà in porto o eventualmente quando verrà portato a termine. Sto soltanto pensando, dopo l’iscrizione, a completare l’organigramma per la prossima stagione. Nelle prossime ore annuncerò il nuovo allenatore e poi partiremo con la campagna rafforzamento”.