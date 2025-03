La chiave Inglese che apre il gioco del Catania: perché senza il bomber si fa fatica

serie C

Lo staff sta cercando di recuperarlo: difficile il suo rientro col Trapani, si spera contro l'Avellino

Può l’assenza di un solo calciatore indirizzare la partita in un binario morto? Senza Inglese il Catania fa fatica a trovare un assetto ideale. E qui non c’entrano le idee dell’allenatore, neanche l’impegno di chi lo sostituisce. S’è sempre detto, con dati di fatto, che l’assenza del cannoniere rossazzurro limita gioco, schemi, risultati del gruppo.

L’esempio Crotone

La gara con il Crotone è un esempio. Inglese ha saltato la quinta partita, Montalto – il suo sostituto di ruolo – ha accusato un malanno durante il riscaldamento. Così il Catania ha scelto, in emergenza, di piazzare De Paoli in una posizione più avanzata e nonostante l’impegno del ragazzo i risultati non sono stati brillanti.Tanto è vero che, stremato per corsa e lotta in una gara prevedibilmente dispendiosa, il tecnico Toscano nel finale ha dato a Lunetta la “patente” di falso 9. Ruolo già coperto in avvio di stagione e anche qualche settimana addietro. Nulla da fare.Ecco perchè nella settimana di preparazione al derby di Trapani, a Catania si chiedono tutti se Inglese possa recuperare in tempo. Le parole di Toscano sono state giustamente vaghe ma fanno comprender lo stato effettivo delle cose: «Vediamo se rientra a Trapani o contro l’Avellino. Non possiamo forzare un rientro dopo un’assenza prolungata altrimenti rischieremmo di perderlo ancora una volta».

Senza Inglese chi col Trapani

Così in casa dei granata, il Catania dovrebbe scegliere se affidarsi al falso 9 (Lunetta) o al vice Inglese (Montalto: sfortunato visto che non è la prima volta che alla vigilia del match si ferma per problemi intestinali, mal di schiena o altre coincidenze last minute…) Anche perchè i giovani – come ha affermato Toscano – sono utili per non hanno ancora l’esperienza e la malizia per svettare in Serie C. Corallo domenica non era in panchina perchè serve alla Primavera 3 che prepara i play off promozione. Stesso discorso per Privitera: «Ci sono giovani bravissimi in questo settore, ma, in un momento di emergenza ho pescato a piene mani dal vivaio – ha ricordato Toscano – ma adesso ho tutti o quasi. Numericamente ci siamo per organizzare un allenamento più intenso che possa elevare il grado di concorrenza».Discorsi che aprono all’ottimismo. Il Catania contro il Crotone ha tentato, ha sfiorato il gol timbrando anche un palo, non ha avuto concesso un rigore netto, in difesa non ha corso pericoli.Cos’è mancato? Chi, è mancato, semmai: Inglese. In una squadra costruita in emergenza non ci sono doppioni dell’ex Parma e Chievo. Ecco perchè in vista degli spareggi il recupero totale del centravanti diventa essenziale.

Aspettare Avellino?