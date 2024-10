La “chiave” Inglese: così il Catania ha trovato il bomber che fa sognare i tifosi

serie C

L'ex Parma era svincolato. Poi la chiamata di Faggiano: in otto partite ha segnato tre gol

E dire che in estate, in attesa di un progetto allettante, Roberto Inglese da svincolato si allenava a Vasto, nella sua Vasto, sul sintetico “Fulgenzio Fantini”, ospite della Bacigalupo Vasto Marina. I suoi allenamenti quotidiani al “Marinacanà” in attesa della chiamata giusta, erano un appuntamento fisso per lui e anche per moltissimi suoi appassionati tifosi che non perdevano l’occasione per andarlo a vedere dal vivo.

Roberto svolgeva le sedute con grande impegno, perché voleva farsi trovare pronto, qualora qualcuno avesse voluto coinvolgerlo in un campionato da vincere. Il ds del Catania Daniele Faggiano, lo osservava, lo chiamava, gli mandava messaggi, lo corteggiava e poi al momento giusto ha svelato le sue carte, facendogli la proposta ufficiale.

L’obiettivo era Catania. Il “Massimino”. Una stagione da protagonista e un campionato da vincere per riportare i rossazzurri in Serie B. Inglese, che si era liberato dal Parma, società con la quale aveva firmato un quinquennale, ha accettato la proposta del Catania ed è sbarcato in Sicilia nei giorni più caldi del mercato estivo. Naturalmente intorno al suo nome si era creato un giustificatissimo entusiasmo, i tifosi etnei quasi faticavano a crederci. Era arrivato al Catania un attaccante di altissimo profilo tecnico, che nella sua lunga carriera da professionista ha sempre contribuito con i suoi gol a raggiungere gli obiettivi del proprio club di appartenenza.

Inglese infatti ha iniziato molto presto la sua carriera, professionista dal 2008, quando mise la firma sul contratto con il Pescara, l’attaccante di Lucera ha girato tanto e ha sempre segnato tanto. Dal Lumezzane, al Carpi, al Chievo Verona, senza dimenticare il passaggio al Napoli e le chiamate della Nazionale tra i ct Ventura e Mancini. Insomma un grande colpo. Un attaccante vero per trascinare il Catania verso il trionfo.Qualcuno però ha storto il naso (e quandomai! D’altro c’è sempre qualcuno a cui piace andare controcorrente per partito preso… ), dubitando delle sue reali condizioni fisiche, ma Inglese che si era allenato con grande determinazione era pronto e lo ha dimostrando in tutte le gare in cui è stato chiamato in causa dal tecnico Toscano.

Fin qui ha collezionato 8 presenze in campionato siglando tre reti, l’ultima contro l’Altamura sabato scorso, diventando il migliore marcatore rossazzurro della stagione. È lui il 9 titolare del Catania. Non ci sono dubbi. Inglese ha spazzato via ogni dubbio e sta dimostrando di valere ancora tanto.Un gol alla Juventus Next Gen nel 3-1 del 7 settembre, un gol alla Casertana nel 3-1 del 6 ottobre e poi la rete di sabato al scorso “Massimino” nel successo per 2-0 contro l’Altamura. È stata la sua prima rete casalinga che i 18mila dello stadio etneo hanno celebrato con grande entusiasmo. Toscano ne sta gestendo la presenza in campo, nelle prime tre gare non lo ha sovraccaricato, adesso lo sta tenendo in campo sempre di più e l’ex Chievo Verona sta rispondendo con prestazioni di alto livello e con i gol che i tifosi si aspettano da lui.

Ottobre sarà un mese pieno di impegni e a Inglese verranno chiesti gli straordinari, ma l’elegantissimo attaccante non ha problemi. Roberto è efficace. È funzionale. Segna e muove palla con grande classe, consentendo alla squadra di spostare il baricentro a seconda delle esigenze.