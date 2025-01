La crisi del Catania: tutti sotto accusa ma a far rumore è il silenzio della società

SERIE C

Tante le domande senza risposta sulle prestazioni della squadra rossazzurra, ma da club nessuna presa di posizione

La sconfitta casalinga con la Juve Next Gen ha sancito (se ce n’era ancora bisogno) la crisi ufficiale del Catania che sembra condannato a un altro anno da invisibile nel girone C di Serie C. Dopo la sconfitta di ieri è scattata anche la contestazione dei tifosi che fino a ieri tra alti e bassi avevano comuque garantito un certo sostegno alla squadra allenata da Mimmo Toscano. Ma ora la fiducia è terminata. E sul banco degli imputati ci sono tutti: società, giocatori, allenatore.

Società. Ieri dopo il ko in tribuna Vip sono stati contestati in modo pesante il vice presidente Vincenzo Grella e i suoi collaboratori, invitati a gran voce alle dimissioni. Ma nonostante ciò nessuno del club ha parlato. Per dire cosa? Per capire quali sono i tempi e le spese per il mercato. Se prima si deve cedere e poi rattoppare. Se ci sarà un ritiro lontano dalla città. Se oggi arriva Dini dal Catanzaro come portiere. Se il bilancio così pesante – alla voce uscite – pregiudicherà non solo questa stagione ma anche la prossima. Domande che restano senza risposta proprio per questa evidente latitanza dei dirigenti.

Giocatori. Ieri anche loro hanno avuto a che fare con una dura contestazione. Cori durissimi sono stati scanditi dagli ultrà che in via Ferrante Aporti si sono riuniti all’uscita dello stadio per far sentire tutto il loro malcontento. «Andate a lavorare», «Sono finite le serate», «Uscite a mezzanotte» le parole scandite dai gruppi organizzati asserragliati dietro le transenne. Un dissenso che è rimasto nei canoni di parole e cori al di là dei due petardi fatti esplodere (e non lanciati) sul posto. A controllare ogni passo gli uomini della Digos di Catania che sono deputati al movimento dei tifosi anche fuori dall’impianto.

Sono stati momenti critici anche per i calciatori, visto che a un certo punto Sturaro, Castellini e Guglielmotti sono andati a discutere con alcuni dei rappresentanti del tifo di curva. A loro è stato imputato quel che era stato urlato prima: scarso impegno, attaccamento alla maglia davvero precario, attività extracampo discutibile per qualcuno. Questo il pensiero espresso dagli ultrà nei confronti di tutto il gruppo dopo la gara persa con la Juventus dei ragazzini.

Allenatore. Nel calderone finisce anche Mimmo Toscano che ha alcuni giocatori fedelissimi (anche perchè virtualmente confermati) altri scontenti che però devono giocare in attesa di un avvicendamento in rosa. Chi sa di non far parte del futuro immediato non s’immola o involontariamente anche tira indietro la gamba. Chi cerca di rattoppare alla fine perde lucidità. E questo gruppo mostra limiti evidenti. Soprattutto caratteriali. «Qui tutti siamo responsabili di questo momento e dobbiamo prenderci la responsabilità di fare di più». Ecco, ieri Toscano ci ha messo la faccia, ma sembra che ancora nessuno si stia prendendo queste responsabilità.