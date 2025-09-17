La “dinastia Raciti”: quando il calcio diventa un’eredità di famiglia

La storia dei due tecnici etnei

Padre e figlio da quest'anno insieme al Mazzarrone in Eccellenza, sulle orme dei più famosi Carlo e Davide Ancelotti

Nel cuore pulsante del calcio dilettantistico siciliano, si sta scrivendo una storia che parla di famiglia, passione e continuità. È la storia dei Raciti, Ezio e Antonio, padre e figlio uniti da un legame che va ben oltre il sangue: un legame fatto di palloni, panchine e sogni condivisi. Oggi, entrambi guidano il Mazzarrone in Eccellenza, ma la loro avventura insieme è molto più di una semplice coincidenza sportiva. È un passaggio di testimone, un’eredità che si rinnova con rispetto e orgoglio.

Ezio Raciti, veterano della panchina, ha da sempre incarnato la figura del maestro, non solo per i suoi giocatori ma anche per il figlio Antonio. Quest’ultimo, dopo anni di studio, formazione e gavetta nella scuola calcio di famiglia, la Meridiana Catania, ha finalmente ottenuto l’abilitazione per guidare una società dilettantistica. Un traguardo che segna l’inizio di un nuovo capitolo, in cui Antonio non è più solo l’osservatore silenzioso ma il protagonista attivo, pronto a scrivere la sua storia.

Domenica scorsa, in occasione della prima giornata del girone B di Eccellenza, Antonio ha preso le redini del Mazzarrone, sostituendo il padre squalificato. La vittoria per 2-0 contro l’Acquedolcese non è stata solo un risultato sportivo, ma un simbolo potente: il passaggio di consegne tra due generazioni che condividono la stessa passione e lo stesso amore per il calcio. Ezio, con il sorriso di chi conosce bene il valore di questi momenti, ha scherzato a fine gara: “Se ottiene sempre questi risultati, gli cedo volentieri lo scettro…”. Parole che racchiudono affetto, fiducia e la consapevolezza che il futuro è nelle mani giuste.

Ma la storia dei Raciti non nasce ieri. Antonio ha seguito il padre nelle sue esperienze a Siracusa, Messina e Città di Sant’Agata, imparando sul campo, respirando l’aria delle panchine e assorbendo ogni insegnamento. Oggi, seduto accanto a Ezio, dimostra una maturità sorprendente, anche davanti ai microfoni nel post-gara, segno che il suo percorso non è solo tecnico ma anche umano e comunicativo.

La famiglia Raciti incarna quel raro equilibrio fra tradizione e innovazione, tra esperienza e freschezza, che rende il calcio un linguaggio universale capace di unire generazioni. In un mondo dove spesso il calcio è solo spettacolo, loro ci ricordano che è soprattutto passione, dedizione e amore per il gioco.