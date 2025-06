Il trionfo

Ha battuto in Portogallo gli israieliani del Falfala: 6-1

Non c’è stata storia, eppure era una finale di Champions. La Domusbet.tv Catania ha vinto l’Euro Winners Cup di beach soccer battendo in Portogallo gli israieliani del Falfala: 6-1 il finale a testimonianza dello strapotere dei rossazzurri che hanno costruito una squadra di campioni di caratura internazionale. A segno Iguinho, Ponzetti, due volte Mauricinho, Padilha, Thanger. Il presidente Giuseppe Bosco in lacrime ha sentenziato: “Era l’unico trofeo che mancava nella nostra bacheca, sono felice per aver scritto il nome di Catania su una manifestazione di valore assoluto”.

