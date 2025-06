La Domusbet.tv Catania ospite in redazione con la Coppa Campioni del beach soccer: «E a settembre in città il mondiale per club»

LA VISITA

Il presidente Giuseppe Bosco ci racconta il grande impegno del club: «C'è tanto lavoro dietro la conquista della coppa vinta in Portogallo»

La Domusbet.tv Catania, che ha vinto domenica scorsa la Champions League del beach soccer, è stata ospite della nostra redazione a una settimana dal trionfo.

Il presidente Giuseppe Bosco ha portato in sala riunioni il trofeo raccontando i retroscena della vittoria ottenuta in Portogallo. Ad accompagnarlo il responsabile dell’area tecnica Gianfranco Grasso, il tecnico Fabricio Santos e il capitano Fred Cabral: “C’è tanto lavoro dietro la conquista ottenuta in Portogallo – ha esordito il presidente Bosco – questa società ha disputato 34 finali vincendo 18 tra scudetti, Coppe Italia, Supercoppa italiana e, adesso, Euro Winners Cup. Qualcuno pensa che ci riuniamo alle soglie dell’estate per fare squadra e programmare le partite. Invece il lavoro non si ferma mai. E i frutti di tanto impegno da parte di club, staff e giocatori, arrivano sempre più spesso. Abbiamo rappresentato degnamente Catania e a settembre ospiteremo la Coppa del Mondo per club, un evento di caratura internazionale con 48 squadre che arriveranno in città attirando tifosi e turisti con un indotto di circa 2 milioni di euro per le aziende etnee».