La fiducia di Volandri ‘Sinner tornerà il più forte’

agenzia

Capitano azzurro: 'Ha sentito la pressione, da sconfitte impara"

ROMA, 08 SET – “Sinner ci ha provato, ma Alcaraz ha servito meglio e giocato in maniera incredibile. Jannik comunque impara da queste sconfitte e tornerà più forte”. Filippo Volandri ha riconosciuto l’eccellenza messa in campo dallo spagnolo nella finalissima degli Us Open: il capitano degli azzurri di Davis ai microfoni di Supertennis ha analizzato il match sottolineando che “le partenze hanno fatto spesso la differenza”. “È stato positivo aver visto Jannik salire di livello dopo essere stato sotto nel punteggio – aggiunge -. Quando l’ha fatto, ha messo dubbi. Per me è il migliore sotto pressione, ma questa volta la pressione l’ha sentita”.

