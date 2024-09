La Fiorentina attende Gudmundsson a processo in Islanda

agenzia

L'attaccante viola accusato di 'cattiva condotta sessuale'

FIRENZE, 12 SET – La Fiorentina conta di avere a disposizione per la trasferta di domenica contro l’Atalanta anche Albert Gudmundsson, il grande colpo di mercato non ancora utilizzato per un problema al polpaccio. Non solo: l’attaccante islandese da lunedì si trova in patria, a Reykjavik, per l’udienza nel processo che lo vede coinvolto con l’accusa di ‘cattiva condotta sessuale’: a febbraio il caso, risalente all’estate 2023 dopo l’incontro con una ragazza in un locale, era stato archiviato, poi la riapertura su ricorso dell’accusa. Gudmundsson, volato in Islanda insieme ad un preparatore atletico e ad un fisioterapista della Fiorentina con i quali si è allenato ogni giorno, si è sempre professato innocente e altrettanto ha fatto oggi. Stando ai media locali, i legali della donna avrebbero chiesto la condanna, il pagamento delle spese processuali e un risarcimento di circa tre milioni di corone islandesi. Un’altra udienza, sempre a porte chiuse, è fissata per domani mattina, mentre la sentenza è attesa per ottobre con eventuale appello entro il mese di novembre e verdetto definitivo il prossimo giugno. Ad ora, fanno sapere dal clan viola, il programma resta confermato con il rientro a Firenze del giocatore previsto entro la serata di domani e la sua partecipazione all’allenamento di rifinitura che si terrà al Viola Park sabato mattina, quando arriverà dagli Stati Uniti il presidente Rocco Commisso. L’obiettivo di Gudmundsson è partire con i compagni per Bergamo sperando nell’esordio in maglia viola.

