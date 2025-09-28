La Fiorentina stecca ancora, 0-0 nel derby con il Pisa

agenzia

Pioli resta senza vittorie. I nerazzurri colpiscono due pali

ROMA, 28 SET – La Fiorentina di Stefano Pioli stecca ancora ed esce con uno 0-0 striminziti dal derby toscano con il Pisa all’Arena Garibaldi. La partita inizia con occasioni da entrambe le parti: la più ghiotta è per Nzola che colpisce la traversa nel primo tempo. Nella ripresa i viola si affidano a Kean ma il punteggio non si sblocca. Nel finale un altro palo per il Pisa con Cuadrado ed un’occasione per la Fiorentina con Nicolussi Caviglia. Entrambe le squadre non hanno ancora vinto quest’anno in Serie A. Il derby mancava da 34 anni. In classifica la Fiorentina ha 3 punti, il Pisa 2.

