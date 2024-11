La Fiorentina tornata al lavoro, si prepara al tour de force

agenzia

Dieci gare entro fine anno, Cataldi e Gudmundsson verso recupero

FIRENZE, 18 NOV – Dopo una settimana di riposo concessa dal tecnico, Raffaele Palladino, la Fiorentina è tornata ad allenarsi al Viola Park in vista della ripresa del campionato in seguito alla pausa per le partite delle nazionali. Al gruppo si sono aggregati gli azzurri Kean e Comuzzo, attesi anche i giovani Kayode e Martinelli e a breve Pongracic e Gosens in ritiro con le loro rappresentative. L’ultimo in ordine di tempo sarà il brasiliano Dodo che sarà impegnato con la Selecao mercoledì notte contro l’Uruguay, sfida valida per le qualificazioni mondiali. La Fiorentina reduce da sei vittorie di fila in Serie A e subito dietro la capolista Napoli con 25 punti al pari di Atalanta, Inter e Lazio, sarà chiamata ad affrontare da domenica fino alla fine dell’anno un autentico tour de force, 10 gare fra campionato, Coppa Italia e Conference League: il primo impegno sarà domenica prossima in trasferta contro il Como. Palladino dovrebbe avere di nuovo a disposizione Cataldi, reduce da un problema al tallone che lo ha costretto a saltare gli ultimi match, e conta di recuperare anche Gudmundsson ai box da alcune settimane per un infortunio muscolare riportato nel corso della trasferta di Lecce a fine ottobre. Qualora l’attaccante islandese non fosse ancora pronto il suo rientro dovrebbe avvenire contro il Pafos in Conference giovedì 28 novembre al Franchi, oppure per la super sfida dell’1 dicembre, sempre a Firenze, contro l’Inter. Già certa l’assenza di Amir Richardson che la scorsa settimana durante l’allenamento con la propria nazionale ha riportato una lesione di secondo grado al polpaccio: il giovane centrocampista marocchino ha iniziato le terapie e ne avrà almeno per un mese e mezzo.

