La gioia di Conte ‘vincere a Napoli è difficilissimo’

'Pressione pazzesca, affrontata nel migliore dei modi'

ROMA, 23 MAG – “E’ successo di nuovo, è qualcosa di bellissimo. Allo stadio è stato difficile arrivare, non so quanta gente c’era, e mi è balenato il pensiero di cosa sarebbe successo se avessimo deluso questa gente, ce lo saremmo portato dietro per parecchio tempo. C’era una pressione pazzesca ma l’abbiamo affrontata nel migliore dei modi. Abbiamo fatto un campionato straordinario”. Così Antonio Conte a Dazn. “Se è il capolavoro della mia carriera? – dice ancora Conte – E’ stato lo scudetto più inaspettato, difficile, il più stimolante come sfida, venire a Napoli dopo un decimo posto e riprendere tutto”.

