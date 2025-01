La gioia di Goggia, “vincere a Cortina ha un valore maggiore”

agenzia

Bergamasca trionfa sull'Olympia delle Tofane: 'Super contenta'

ROMA, 18 GEN – “Quando sono arrivata al traguardo e ho cercato la mia posizione sul tabellone avevo il cuore in gola. Non è stata la discesa perfetta, ho commesso un paio di errori qua e là, ma sono riuscita a rimanere concentrata. Sapete tutti quanto vale Cortina per me, sono molto molto contenta. Vincere qui ha un valore maggiore”: così Sofia Goggia ai microfoni di Sky Sport, commenta la sua vittoria nella discesa di Coppa del mondo di Cortina, sulla pista, che tra un anno ospiterà le olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Al traguardo Goggia si è inginocchiata davanti al pubblico.

