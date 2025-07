La giravolta di Kyrgios: «Sinner o Alcaraz? Meglio l’italiano»

tennis

Il tennista australiano che di recente aveva duramente attaccato l'azzurro una dichiarazione a sorpresa

Da nemico giurato a quasi tifoso. Il tennista australiano Nick Kyrgios non smette di sorprendere e dopo uscite al veleno contro Jannik Sinner a chi gli chiede su chi punta nella attuale sfida tra il n.1 e Carlos Alcaraz non ha avuto molti dubbi: «Chi avrà una carriera migliore? Dico Sinner, perché ad Alcaraz piacciono molto le ragazze. A volte sembra distratto e gli piace molto fare festa. Ecco perché propendo per Sinner, perché è più riservato» ha sottolineato Kyrgios nel corso di un’intervista con il coach Patrick Muratoglou nel podcast Uts.