La Juve affonda l’Inter: Adzic allo scadere apre la crisi dei nerazzurri

serie A

Girandola di gol e in rete tutti e due i fratelli Thuram

Il Derby d’Italia ha regalato uno spettacolo mozzafiato e una nuova battuta d’arresto per l’Inter, sconfitta in casa dalla Juventus con il risultato di 4-3 all’Allianz Stadium. Una partita ricca di emozioni e sorpassi, decisa in pieno recupero da un gol del giovane Adzic, che ha condannato i nerazzurri a una sconfitta pesante.

Partenza forte dei bianconeri, Inter in difficoltà

La Juventus parte meglio e sblocca il risultato al 14’ con Kelly, bravo a trasformarsi in attaccante sfruttando un assist di Bremer. L’Inter subisce la rete ma non si abbatte, reagendo con il pareggio di Calhanoglu al 30’, che approfitta di un cross di Carlos Augusto per battere Di Gregorio.

Una battaglia a colpi di gol

La partita prosegue con un grande equilibrio: il talento Yildiz firma il 2-1 per la Juve poco prima dell’intervallo. Nella ripresa, Calhanoglu si ripete al 65’ con un destro al volo che vale il 2-2. Pochi minuti dopo, su corner di Dimarco, è Marcus Thuram a portare in vantaggio i nerazzurri con un colpo di testa.

Reazione bianconera e il gol decisivo al 90+1’

Nonostante il vantaggio, l’Inter fatica a chiudere la partita: al 73’ arriva il pareggio di Khephren Thuram, fratello di Marcus, con un colpo di testa su punizione di Yildiz. Quando la gara sembra indirizzata verso un pareggio, ecco il lampo decisivo del classe 2006 Adzic che con un potente tiro dalla distanza regala ai bianconeri la vittoria.

Crisi nera per l’Inter, primo posto per la Juve