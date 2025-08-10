La Juve espugna Dortmund 2-1, doppietta di Cambiaso

agenzia

Buon test per i bianconeri di Tudor che si impongono in Germania

TORINO, 10 AGO – Il ritiro della Juventus in Germania si chiude con una vittoria contro il Borussia Dortmund: al Signal Iduna Park finisce 2-1, tra i bianconeri si scatena Cambiaso che realizza una doppietta. Il laterale segna un gol per tempo, poi nel finale la riapre Beier ma ormai è troppo tardi. Il tecnico Tudor si gode segnali di miglioramenti da parte della sua squadra, con Bremer che mette altri 45 minuti nelle gambe dopo il lungo infortunio. Ora la squadra rientrerà sotto la Mole, prima dell’esordio in campionato (il 24 agosto contro il Parma) ci saranno i test contro Next Gen (13 agosto allo Stadium) e contro l’Atalanta (16 agosto a Bergamo).

