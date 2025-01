La Juve torna a vincere, 2-0 al Milan e quarto posto

agenzia

Uno-due firmato Mbangula e Weah, festa in casa dopo 70 giorni

ROMA, 18 GEN – La Juventus torna a vincere, batte il Milan 2-0 e sale al quarto posto. La squadra di Thiago Motta che non vinceva in casa da 70 giorni, supera una diretta rivale per un posto in Champions, vendica la sconfitta in Supercoppa, e torna a rimettere il muso tra le prime quattro, in attesa della Lazio impegnata a Verona. Le reti tutte nella ripresa, l’uno-due firmato da Mbangula (15′) e Weah (19′) mette al tappeto i rossoneri, che dopo un primo tempo incoraggiante crollano nel secondo.

