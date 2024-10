La Juventus annuncia sold out per sfida con la Lazio

agenzia

Grande entusiasmo per big-match dell'ottava giornata

TORINO, 15 OTT – C’è grande entusiasmo intorno alla Juventus di Thiago Motta, che riprenderanno il campionato con il big-match contro la Lazio in programma sabato 19 ottobre alle 20.45. Il club, infatti, ha annunciato il sold out per la gara allo Stadium. “Gli abbonati ‘Full’ e ‘Star’, infatti, possono ancora mettere in vendita il proprio posto; il consiglio, dunque, è sempre quello di continuare a monitorare l’Official Ticket Shop Juventus perché potrebbero tornare in disponibilità nuovi posti da acquistare” fa sapere la società in una nota ufficiale.

