L'argentino prelevato dalla Fiorentina per 25 milioni più bonus

TORINO, 25 AGO – La Juventus ufficializza Nico Gonzalez, l’argentino è stato prelevato dalla Fiorentina. “L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025 – spiega il club sull’arrivo dell’attaccante, che in mattinata ha sostenuto le visite mediche – il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per € 3,1 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”.

