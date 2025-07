La Lazio al via, domani visite per la nuova stagione

agenzia

Giornate di test fisici, da lunedì 14 sedute mattina e sera

ROMA, 09 LUG – La Lazio è pronta a ripartire. La squadra di Maurizio Sarri si ritroverà domani a Formello per svolgere le prime visite, con i calciatori divisi in gruppi tra il centro sportivo laziale e l’Isokinetic dove verranno effettuati i test di forza. Gli allenamenti partiranno ufficialmente il 14 luglio con la seduta mattutina fissata intorno alle 9 e quella pomeridiana per le 18 circa, sfruttando così le fasce orarie meno calde della giornata. Sarà proprio il quartiere generale biancoceleste ad ospitare il ritiro estivo della squadra, seguendo l’esempio di altre realtà del calcio italiano; una scelta della società per sfruttare il centro sportivo all’avanguardia e recentemente ammodernato dove alcuni calciatori stanno gia portando avanti il proprio programma di recupero, come Zaccagni impegnato in piscina per recuperare dopo l’intervento, o Patric già in campo per riprendere il ritmo dopo l’infortunio.

