La Lega B all’International Summit sugli stadi sostenibili

agenzia

Pensare il futuro degli impianti in Italia da nuove prospettive

ROMA, 23 APR – Progettualità, riqualificazione e sostenibilità. Sono questi i temi che hanno caratterizzato l’International Summit “Stadi intelligenti e sostenibili: verso una nuova era dello sport in Italia”. L’evento, organizzato da Carlo Piazzoli, Founder di International Soccer Academy, e coadiuvato da Barbara de Siena, Founder di UP2gether, è stato patrocinato dalla Lega B e si è tenuto oggi presso la sala “Marco Biagi” di Regione Lombardia. Un momento cruciale per riflettere sul futuro degli stadi italiani, avendo come spunto non solo l’esperienza qatariota del campionato del Mondiale 2022 e tutta la filiera che ha caratterizzato una manifestazione di così ampia portata, ma anche di diverse realtà nazionali di Serie A e Serie B, quali Como e Parma, che hanno esplorato le frontiere e le opportunità di sviluppo per le proprie città. In apertura, i saluti istituzionali del Sottosegretario alla Presidenza Sport e Giovani Regione Lombardia Lara Magoni che ha sottolineato come “lo stadio abbia un’importanza fondamentale per le società sportive di oggi. Risulta quindi necessario fare fronte comune affinché si possa agire insieme per essere vincenti attraverso l’impianto sportivo”. Nel suo messaggio il presidente della Lega B Mauro Balata ha posto l’accento sulle infrastrutture come “una delle questioni più gravi e urgenti del calcio italiano, necessarie per consentire di recuperare in maniera sostanziale anche competitività nei confronti di tutti gli altri campionati. Per questo, la Lega B coi propri club ha deciso di porre particolare attenzione su questo asset, che negli ultimi quattro anni ha registrato un incremento degli investimenti del 74%. Una progettualità vasta, rappresentata in questo incontro dalla presenza di Como e Parma, due club della B che hanno speso idee, energie e risorse per il miglioramento delle loro infrastrutture e che oggi portano la loro testimonianza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA