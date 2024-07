agenzia

Decisione all'unanimità durante l'assemblea di Lega

MILANO, 19 LUG – La Lega Serie A – apprende l’ANSA – ha appena deciso di impugnare, con una votazione all’unanimità durante l’assemblea in corso a Milano, la delibera con cui il Consiglio Figc ha deciso di confermare i pesi tra le varie componenti per l’elezione del prossimo presidente federale, in programma il 4 novembre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA