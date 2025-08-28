La Lega Serie B lancia La ‘B Channel’ su One Football TV

agenzia

Bedin, 'vogliamo utilizzare piattaforme vicine ai più giovani'

ROMA, 28 AGO – La Lega Serie B compie un nuovo passo nel percorso di sviluppo verso i tifosi, annunciando la distribuzione di LaB Channel, il canale ufficiale della Serie B, anche su OneFootball TV. Grazie a questo accordo, i tifosi potranno seguire tutte le partite della Serie B in diretta e rivedere gli highlights post-gara in tutto il mondo, Italia compresa. Il canale, fruibile tramite l’App di OneFootball Tv, sarà accessibile già da questo fine settimana da dispositivi mobili, sito web e smart Tv. L’abbonamento stagionale sarà disponibile al prezzo di €89,99 (con lancio promozionale a €69,99). Con questa partnership, la Lega Serie B rafforza la propria strategia digitale, affiancando One Football Tv ad Amazon Prime Video, offrendo agli appassionati un’esperienza diretta, moderna e facilmente fruibile per vivere la passione del torneo cadetto. “La Serie B è un campionato storico, ricco di tradizione e di club che rappresentano al meglio intere comunità del territorio italiano – il commento del presidente della lega di B, Paolo Bedin -. Con LaB Channel vogliamo dare a tutti i nostri tifosi, in Italia e nel mondo, la possibilità, in aggiunta a quelle già presenti, di seguire le proprie squadre in maniera semplice e immediata, nel segno dell’innovazione e dell’accessibilità, utilizzando anche piattaforme vicine alle nuove generazioni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA