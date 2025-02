La Life Star Malta Marathon apre il circuito internazionale Running Sicilia: tanti i siciliani al via

Atletica

Un riconoscimento anche al quotidiano La Sicilia

Un compleanno speciale per uno degli eventi sportivi più iconici dell’isola dei Cavalieri: La Life Star Malta Marathon celebra il suo 40° anniversario domenica 23 promettendo di essere una delle edizioni più spettacolari di sempre come ha tenuto a sottolineare l’inossidabile patron Joe Micallef, storico organizzatore della maratona, e Paolo Catalfamo, presidente della Life Star.

Con numeri da capogiro, l’evento vedrà domani la partecipazione di oltre 7.000 atleti, di cui 5.000 per la maratona principale e 2.000 per una nuova gara solidale di 5 km. Un aumento significativo dei partecipanti stranieri, con rappresentanze da 70 a 80 nazioni, trasformando Malta in una vetrina globale di sport, turismo e solidarietà.

“È un momento di grande orgoglio – le parole di Joe Micallef – per una piccola isola come Malta, è un’occasione unica per mostrare il nostro spirito accogliente.”

Ma non è tutto: domenica la Life Star Malta Marathon segnerà anche l’apertura del circuito Running Sicily, come spiegato dal prof. Nando Sorbello, palermitano, ex azzurro di fondo promotore dell’iniziativa. Questo gemellaggio internazionale unisce la maratona maltese a quattro tappe siciliane, tra cui la prestigiosa mezza maratona di Palermo. “È l’unica tappa fuori dalla Sicilia sottolinea il prof Nando Sorbello – e rappresenta un ponte ideale tra le due culture, non solo nello sport ma anche nel turismo e nella cultura.”

Un altro elemento distintivo di quest’anno è l’attenzione agli atleti italiani e ai tanti siciliani frutto di una collaborazione stretta con l’ambasciata italiana a Malta.

“Un bel segnale di amicizia tra le due nazioni” ha sottolineato Nando Sorbello, nella serata all’Istituto Italiano di Cultura a La Valletta in occasione del premio “NoMa”, che ha celebrato personalità italiane e maltesi che si sono distinti nel rafforzare il legame tra Italia e Malta.

Il Premio Noma, organizzato dal Comitato Italiani all’estero di Malta guidato da Vincenzo Catalano e dalla Camera di Commercio italiana a Malta, di cui è segretario generale, Enry Di Giacono ha visto premiare l’Ambasciatore d’Italia a Malta, Fabrizio Romano, il Primo Segretario dell’Ambasciata, Andrea Varischetti e l’Assessore della Regione Sicilia al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata (ha ritirato il riconoscimento il capo della segreteria particolare, Pippo Martino).

Nella sezione giornalismo sportivo hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento Lorenzo Magrì del quotidiano La Sicilia di Catania e Joanna Camilleri della televisione di Stato maltese.

Nelle altre sezioni dei Premio, il riconoscimento è stato assegnato all’allenatore della nazionale maltese di softball, Roberto Andolfi; al Ceo di Visit Malta, Carlo Micallef; al Managing Director di Virtu Ferrie, Henri Saliba; ad Ernestina Cassar; Marcello Basile Cherubino; Denis Borg; Victor Camilleri; Boguslaw Maminski; Charles Damanin e Jemina Farley.