La Liga denuncia,offese razziste anche per Raphinha e Ansu Fati

agenzia

Esposto alla polizia, 'esaminate labiali e identificate autori'

ROMA, 27 OTT – Anche la Liga prende posizione sul caso degli insulti e gesti razzisti che, dagli spalti del Bernabeu, sono stati indirizzati non solo verso Lamine Ymaal, ma anche altri due giocatori del Barcellona, Raphinha e Ansu Fati. Così l’ente che sovrintende al campionato spagnolo h denunciato questi fatti alla Polizia nazionale, che ora indagherà. Da parte della Liga, secondo quanto riferisce il ‘Mundo Deportivo’, cè anche la richiesta di “perizie sui labiali delle immagini oggetto dei fatti, per identificare gli autori degli insulti e l’esatto tenore delle frasi”. Peraltro, si fa notare, si tratta di immagini che, in gran parte, sono già state fatte girare sui social.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA