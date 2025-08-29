La lite tra Geolier e il Napoli per “colpa” dello speaker dello stadio: cosa è successo

La polemica

Il cantante ha rinunciato alla sua nuova direzione artistica al Maradona con la sua società Golden Boys

Geolier ha rinunciato alla sua nuova direzione artistica allo stadio Maradona di Napoli con la sua società Golden Boys. Il cantautore lo ha annunciato oggi dopo le polemiche seguite all’interruzione del rapporto da parte del club azzurro con Decibel Bellini, speaker e responsabile intrattenimento allo stadio dal 2010.

«Dopo i fatti accaduti in queste ore – spiega Geolier su Instagram – Golden Boys interrompe la partnership con la Ssc Napoli per la direzione artistica del matchday. La volontà di Golden Boys sin dalla prima chiacchierata informale era quella di lavorare tutti insieme con Decibel Bellini, ma la società ha deciso comunque di sollevarlo dall’incarico».Geolier sottolinea che «ho chiesto alla società – scrive – la reintegrazione di Decibel Bellini come speaker, ma così non è stato. Quindi, per l’amicizia e la stima che ci lega a Daniele ho deciso di non siglare definitivamente la partnership con la Ssc Napoli. E se mai Daniele non ritornerà nello stadio, le porte della mia casa per un figlio di Napoli come lui saranno sempre aperte. Questo non cambia il mio supporto per la squadra, che poco c’entra con le decisioni della società. Forza Napoli sempre».