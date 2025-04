La “manita” del Palermo al Barbera rovina la domenica del Sassuolo costretto a rinviare la festa per il ritorno in A

SERIE B

Tripletta di Pohjanpalo. Per l’undici dell’ex Dionisi un successo importante in chiave play-off

Il Sassuolo deve rimandare la festa per la serie A. A Palermo arriva una sconfitta per 5-3 al termine di una partita con tante emozioni nella quale ci mette lo zampino l’attaccante finlandese dei rosanero Joel Pohjanpalo, autore di una tripletta. Per l’undici dell’ex Dionisi un successo importante in chiave play-off.

Ottima partenza del Palermo che spinge fin dalle prime battute e la sbocca al 18′ con un gran stacco di testa di Pohjanpalo su calcio d’angolo battuto da Blin. Il Sassolo reagisce e al 20′ sfiora il pari con una conclusionedi Mulattieri parata da Audero. Al 25’Boloca si ritrova a tu per tu con Audero, che riesce a parare. I rosanero, però, non si fermano e nell’azione succesiva raddoppiano: cross basso di Segre sul quale Toljan, in anticipo su Pohjanpalo colpisce con il tacco infilando la propria porta. Dall’altra parte al 36′ ancora un ottimo Audero si oppone a una conclusione di Mulattieri. A 46′ terzo gol del Palermo ancora grazie a un super Pohjanpalo che da terra con il destro, dopo un paio di rimpalli, da posizione ravvicinata infila il pallone nell’angolino in basso a destra.

Ad inizio ripresa Grosso si presenta con le novità Pierini e Lipani al posto di Volpato e Mulattieri. Al 7′ Sassuolo insidioso con Doig, favorito da un rimpallo, ma Audero si fa trovare pronto. ma ad andare in gol è ancora il Palermo al 10′: altra palla in area di Pohjanpalo che dopo un rimpallo arriva a Segre, conclusione di sinistro che si infila all’angolino; secondo gol per il centrocampista.

Il Sassuolo non ci sta e prova a rimettersi in patita con due gol a distanza di 30 secondi: al 28′ il 4-1 con il decimo gol stagionale di Pierini che controlla e con il sinistro batte Audero con un tiro sotto la traversa. Al 29′ va a segno Moro con un sinistro da destra in area. Al 36′ Pohjanpalo fa tripletta con un colpo di testa su angolo di Ranocchia; otto gol n otto partite per l’ex attaccante del Venezia.