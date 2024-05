La Meta Catania a un passo dal sogno Scudetto trascinata dai “catanesi”

calcio a 5

Gli etnei hanno battuto in trasferta Pesaro in gara due. Ora aspettano in finale la vincente tra Napoli e L84

Non è un caso se la Meta che ha apprena conquistato la finale scudetto di calcio a 5 battendo Pesaro in gara-2 di semifinale per 5-4, abbia mandato in gol quattro catanesi nella sfida più delicata: la doppietta di Silvestri, i gol di Pulvirenti e di Carmelo Musumeci confermano la qualità del futsal siciliano, anzi rossazzurro.

La squadra del patron Enrico Musumeci giocherà la prima finale contro la vincente di Napoli-L84 tra l’8 e il 10 giugno fuori casa, il 13 o 14 seconda partita al PalaCatania, il 21 l’eventuale “bella” ancora fuori casa.

Le date sono da decidere in base alle esigenze della diretta tv su Sky. La sfida di Pesaro, dopo il successo dell’andata a Catania per 4-3, è stata degna di una semifinale scudetto. Meta subito sotto, poi ha ribaltato il passivo fino al 2-1 (Anderson e Silvestri a segno), subendo il pareggio, ma chiudendo il primo tempo in vantaggio per 3-2 grazie al gol da posizione impossibile di Carmelo Musumeci, capitano della nazionale.

Nella ripresa grande battaglia agonistica fino al 3-3 di Barichello. Nei secondi conflusivi il 4-3 di Pulvirenti, abile a girarsi, il quinto gol di Silvestri quando Pesaro aveva tentato il tutto per tutto col portiere in movimento fino al 5-4 conclusivo. La Meta approda in finale tricolore dopo tre anni. Aveva perso a Pesaro lo scudetto, nello stesso palasport ha firmato il riscatto.