La Meta Catania campione d’Italia di calcio a 5 ospite nella redazione de La Sicilia: «La città è diventato il riferimento italiano del futsal»

L'INCONTRO

Il racconto dello scudetto e l'orgoglioso radicamento sul territorio

Lo scudetto festeggiato in redazione. La Meta Catania di calcio a 5 campione d’Italia è stata, per un pomeriggio, ospite nella redazione nel nostro giornale. Ad accogliere la formazione fresca di titolo tricolore è stato il direttore Antonello Piraneo, con il capo dei servizi sportivi Nunzio Casabianca e il redattore Giovanni Finocchiaro.

Il presidente dei rossazzurri, Enrico Musumeci, è stato accompagnato dai giocatori Timm, Tornatore, Podda, Turmena, Musumeci, Silvestri, dal dirigente accompagnatore Salvatore Buzzanga, dal dg Angelo Finocchiaro, dal responsabile marketing Sergio Muratore, dal club manager Marco Biagianti, e dall’addetto stampa Attilio Scuderi. A pranzo la squadra s’era recata nella sede dello sponsor Claudio Luca, quindi l’incontro a “La Sicilia”.

Orgoglio

“Lo scudetto – ha dichiarato il patron Enrico Musumeci – è frutto di una programmazione ampiamente messa in atto negli ultimi due anni, abbiamo compiuto passi non avventati, ma con decisione. Adesso vorremmo continuare a radicarci ancor più sul territorio perchè Catania è diventata il riferimento italiano del futsal. E di questi ne andiamo orgogliosi”.

Il direttore de “La Sicilia” Antonello Piraneo ha accolto gli ospiti con immensa soddisfazione: “Raccontiamo non solo le criticità del nostro territorio ma anche storie belle come quella della Meta che in Sicilia ha un seguito enorme. E continueremo a seguirvi con interesse e con l’orgoglio che ha caratterizzato la vittoria dello scudetto”.

Il capo dei servizi sportivi, Nunzio Casabianca, ha confermato: “Abbiamo puntato su una squadra che ha affascinato il pubblico riempiendo il palasport non solo per gli spareggi. Il futsal a Catania è una realtà che negli anni ha conquistato spazio, credito, risultati. E siamo sicuri che anche in Champions Catania si farà onore grazie alla Meta”.