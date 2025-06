La Meta Catania è in finale scudetto di calcio a 5. Festa per i 4 mila tifosi accorsi al PalaCatania (VIDEO)

Futsal

Adesso si rinnoverà la sfida tricolore con il Napoli che i rossazzurri vinsero la stagione passata

La Meta Catania è in finale scudetto di calcio a 5. I campioni d’Italia in carica hanno superato nella terza e decisiva semifinale il Genzano ai supplementari per 8-5. Decisivi i gol del portiere Siqueira e dei brasiliano Turmena e Anderson. Festa per i 4 mila tifosi accorsi al PalaCatania. Adesso si rinnoverà la sfida tricolore con il Napoli che i rossazzurri vinsero la stagione passata.

