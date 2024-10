La mostra ‘Sfumature di Azzurro’ fa tappa a Trieste

agenzia

Da sabato a martedì in esposizione cimeli del Museo del calcio

ROMA, 09 OTT – La Camera di Commercio di Trieste ospiterà, da sabato 12 a martedì 15 ottobre, la nuova tappa della mostra itinerante ‘Sfumature di Azzurro’, con i cimeli del Museo del Calcio di Coverciano. Nei giorni che precederanno Italia-Irlanda di martedì, gara decisiva per la qualificazione all’Europeo Under 21, la possibilità per i visitatori – con ingresso libero – di ripercorrere la storia della Nazionale. Numerosi i cimeli presenti nella mostra patrocinata dal Comune di Trieste che raccontano decenni della storia azzurra, a cominciare dal pallone utilizzato per la finale dell’Europeo 1968 Italia-Jugoslavia. E ancora: la maglia indossata da Dino Zoff nel Mondiale ’78; il gagliardetto di Italia-Brasile del Mondiale di Spagna ’82 fino alla maglia di Roberto Baggio del Mondiale di Francia ’98 e quella di Gianluigi Donnarumma a Euro 2020, quando fu votato miglior giocatore della competizione. Sarà presente anche una sezione dedicata alla Nazionale femminile con la maglia indossata da Barbara Bonansea al Mondiale del 2019 a quella di una leggenda azzurra come Betty Vignotto del 1985.

