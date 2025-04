La Reggiana ingaggia Mattia Destro

agenzia

L'attaccante classe '91 era svincolato, accordo fino a giugno

REGGIO EMILIA, 31 MAR – Colpo di mercato per la Reggiana che ha ingaggiato Mattia Destro. “L’attaccante, classe ’91, con oltre 300 presenze 100 reti all’attivo tra Serie A e nazionale italiana, ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2025”, annuncia il club granata tramite una nota sul proprio sito web ufficiale. La Reggiana – che proprio stamattina aveva ufficializzato Davide Dionigi come nuovo allenatore al posto dell’esonerato William Viali – ha pescato il rinforzo dalla lista svincolati per cercare di raggiungere la salvezza in Serie B: al momento è in piena zona play-out dopo la batosta di sabato sera nel derby contro il Sassuolo (5-1 al Mapei Stadium). Destro nella scorsa stagione era all’Empoli. In carriera, oltre a vestire le maglie di Genoa, Bologna, Milan, Roma e Siena dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Inter, vanta anche 8 presenze e una rete con la maglia azzurra.

