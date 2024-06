La resa di Djokovic ‘dispiace, ho dato tutto me stesso’

agenzia

L'ex n.1:'Ho giocato con il cuore, grazie a chi mi ha sostenuto'

ROMA, 04 GIU – “Sono davvero triste di annunciare che devo ritrarmi dal Roland Garros. Ho giocato con il cuore e ho dato tutto me stesso nella partita di ieri, e purtroppo a causa di uno strappo mediale del menisco al ginocchio destro io e la mia squadra abbiamo dovuto prendere una decisione difficile dopo un’attenta riflessione”. Così Novak Djokovic sul ritiro a Parigi che gli fa perdere il trono mondiale; l’ormai ex n.1, superato da Jannik Sinner, con un post sui social augura “buona fortuna ai giocatori in gara e ringrazio di cuore gli incedibili tifosi per tutto l’affetto e il supporto. A presto, con amore e gratitudine”.

