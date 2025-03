La risalita rossazzurra: domenica prossima Catania-Crotone è come uno spareggio

SERIE C

Una vittoria permetterebbe alla squadra Toscano di accorciare sulla quarta posizione in vista dei play off. Al via la prevendita

Dallo scoramento assoluto alla speranza di ricondurre la stagione su binari più consoni alle aspettative del pubblico e della città. I due successi di fila esterni del Catania (4-1 a Latina, 1-0 a Messina) hanno portato la squadra allenata da Toscano al sesto posto con la possibilità di accorciare ancora sulla quarta posizione occupata dal Crotone. I calabresi sono il prossimo avversario in una sfida che si giocherà domenica a un orario insolito, le 12,30. La prima di cinque gare che separano Jimenez e compagni dagli spareggi, uno dei confronti più duri per via delle ambizioni e del valore di un gruppo che ha in Guido Gomez l’alfiere crotonese al di là dei 10 gol segnati. Gomez è stato, nella lunga e complicata estate rossazzurra, uno degli obbiettivi del mercato. Tutto è sfumato nel periodo in cui la campagna rafforzamenti s’è fermata per gli inghippi di natura economica.

I sei punti incamerati in due gare potrebbero richiamare di nuovo un pubblico numeroso al Massimino e su questo aspetto è stato molto chiaro il tecnico Toscano dopo la partita di domenica sera: «La vittoria è per il tifo, per la squadra, per tutti noi. Sappiamo quanto sia importante l’apporto del pubblico, io spero che adesso i catanesi capiscano e ci stiano vicini».