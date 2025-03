La Roma batte il Cagliari con Dovbyk, ma Dybala si fa male

agenzia

L'argentino esce al 13' per un problema al bicipite femorale

ROMA, 16 MAR – Una Roma brutta e stanca vince contro il Cagliari, tiene acceso il sogno Champions, ma perde Paulo Dybala. La partita dell’argentino dura 13 minuti e negli occhi dei 60mila dell’Olimpico ci sono le lacrime dell’argentino in panchina per il problema al bicipite femorale sinistro che tiene Trigoria col fiato sospeso. Intanto a Ranieri basta una rete di Dovbyk nella ripresa per proseguire la marcia europea dopo l’eliminazione di giovedì in Europa League, per un 1-0 che che al triplice fischio porta anche la firma di Svilar, miracoloso in almeno tre circostanze.

