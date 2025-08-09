La Roma batte l’Everton, basta un gol di Soulé

agenzia

I giallorossi vincono la sfida in famiglia contro gli inglesi

ROMA, 09 AGO – La Roma, dopo la pesante sconfitta per 4-0 con l’Aston Villa, rialza la testa e si impone per 1-0 nella sfida in famiglia all’Everton, altra squadra di proprietà del gruppo Friedkin. A Liverpool, Gasperini conferma in blocco i suoi inserendo però il nuovo acquisto Ghilardi dal primo minuto al posto di Celik e Cristante in mediana lasciando El Shaarawy in panchina con Dybala ancora ai box. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, nella ripresa è Matias Soulé a sbloccare il risultato al minuto 70 con il mancino a giro sul secondo palo che supera Pickford e regala il quinto successo in sei amichevoli estive giocate alla squadra di Gasperini. Si chiude così la tournée in Inghilterra della squadra giallorossa che farà ritorno a Roma per proseguire la preparazione fino alla sfida del 16 agosto quando, a Frosinone, affronterà i sauditi del Neom, ultima amichevole prima dell’esordio in campionato contro il Bologna.

